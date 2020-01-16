六福去季港澳同店銷售按年跌25%　擬減社會事件較重災區店舖

政府提出修訂「逃犯條例」，引發連續多個月示威及抗議活動。隨抗議活動在多區「遍地開花」，以及警民衝突升級，港鐵更提早收車，均令零售業大受打擊。六福集團（0590）公布，截至去年12月底止的現財年第3財季，同店銷售按年下跌25%，其中黃金及珠寶首飾，分別跌20%及32%。

六福又指出，期內港澳市場同店銷售按年下跌27%，黃金及珠寶首飾分別按年跌21%及35%；又指出珠寶首飾銷量錄雙位數字跌幅，平均件價則錄低雙位數升幅。不過澳門市場在季內轉跌為升，特別是黃金產品同店銷售錄得十位數中段升幅，珠寶產品則持平。

公司又指出在今年首2周，香港同店銷售跌幅收窄，澳門市場則見持續增長動力。

六福表示會以自然流失方法節省員工成本，惟未有任何裁員計劃，亦積極與業主磋商下調租金，店舖續約與否則視乎有關店舖於新租金下，是否預期有盈利而定。公司指出現財年續約租金預期為單位跌幅，下一財年則有雙位數跌幅。公司未來會在香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖機遇，預期在現財港澳市場總淨增長3間店舖。

內地自營店同店銷售跌12%

六福又指出，在內地自營店同店銷售按年倒退12%，其中黃金跌12%，珠寶首飾跌9%。品牌店同店銷售按年跌3%，其中黃金跌4%，珠寶首飾升3%。

不過在2020年1月首2周，在內地的自營店及品牌店同店銷售較去季有改善，並重現增長，特別是品牌店內珠寶首飾產品更達雙位數同店銷售升幅。

公司指出在第3財季，淨增88間店，其中品牌店增加99間，自營店則減少11間。