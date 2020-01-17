美經濟數據理想　 美股三大指數齊創新高　道指升267點

美國新出爐的經濟數據穩健，加上摩根士丹利季度業績勝預期，美股三大指數齊創新高，標普500指數首次站上3300點。道瓊斯指數收升267.42點，升0.92%，報29297.64點；標普500指數收升27.50點，升0.84%，報3316.81點；納斯達克指數收升98.40點，漲幅1.06%，報9357.13點。

美國至1月11日當週初請失業金人數意外下降1萬人，至20.4萬人，經濟學家預計人數為21.6萬。這份失業金申領人數為連續第五週減少，結束了2019年12月初的升勢，且降幅超過預期，表明儘管就業增速近期放緩，但勞動力市場仍然保持強勁。

與此同時，得益於年末假期購物的熱潮，美國零售業12月一反全年的温和表現，銷售情況強勁。美國商務部周四數據顯示，零售商銷售總額增長0.3%，與上個月修正後的增幅相當，較2018年12月增長了5.8%。除汽車經銷商外，所有主要類別的銷售均出現增長。剔除汽車的零售銷售較前一個月增長了0.7%，為7月份以來最大升幅。

此外，中美兩國1月15日簽署第一階段貿易協議，以及美國國會參議院通過美墨加協定（USMCA），都帶動華爾街投資情緒升温。