摩根資管許長泰：地緣政治風險暫收斂　看好上半年港美股市

中美本周簽署了首階段貿易協議，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰與傳媒午宴時表示，協議沒有太大驚喜，樂觀是進一步增加關稅的可能性大幅降低，企業投資信心或回暖，適逢美國第4季業績期開始，可留意企業在地緣政治風險降低下，會否有加速投資的說法。

他指，兩大地緣政治風險包括中美貿易戰和英國脫歐都進入短暫「蜜月期」，加上美國總統特朗普為尋求連任，對保護主義政策可能「收斂一些」，料港股及美股反彈可延續至今年上半年。他指，上半年較睇好股票及風險性資產，可採取積極策略，下半年維持股債平衡，全年有5至10%回報為合理水平。他補充，今年A股及H股表現不會相差太遠，內地投資者經歷2018年貿易戰開打後仍趨審慎。

許長泰認為單因地緣政治升溫買入黃金，不是好的投資策略。﹙資料圖片﹚

債市或需要調整

另外，隨亞洲及成熟市場陸續推出5G服務，他料手機一系列配套和基建的需求將有所增加，去年台股跑贏正因半導體市場需求和價格回穩，對台灣、南韓、日本及中國的組裝企業應有正面幫助，2020年上半年出口前景不錯下，亞洲企業盈利不會太差，亞洲及美國股市首兩季有較好投資機會。

相反，債市或需要調整，投資者對歐美政府債需求現時稍降低，並料美國聯儲局將維持現有利率水平，歐洲亦難有空間減息或增加量寬。

金價方面，許長泰認為單因地緣政治升溫買入黃金，不是好的投資策略，作為避險工具，黃金價格亦較為波動，投資者如想減低波動度可購買政府債，但投資者若看中環球利率下降而買黃金則較為合理。