中信里昂風水指數：恒指鼠年呈「大吉之兆」　林鄭屬雞桃花運不錯

鼠年將至，又到中信里昂發表2020年風水指數，以供投資者參考。該行預測今年恒指首季開局不錯，由於鼠的八字圖上，土和金和諧相處，料對恒指屬大吉之兆，全年將呈升勢，並在夏季見頂，全年低點則在3月尾至4月頭。

第3季料出現獲利回吐

當中，3月5日和4月27日是吉日。醫療衛生和消費板塊在2月份料有所斬獲，金融和銀行板塊則有5月有較好表現。踏入第3季，相信會出現獲利回吐，但估計10月及11月對於屬火的科技、電訊及公用事業均「大吉大利」。

該行又料恒指到第4季回升，雖未必到夏季最高點，但會比年初有不錯收獲，而年底是旅遊及博彩股的投資良機。另外，今年五行屬金，利好房地產板塊，但8月至11月期間或略現放緩趨勢。

屬雞的人 桃花運不錯

報告指出今年與老鼠共享好運的生肖是牛、龍、猴和雞，而羊、蛇和狗也都各有好的時候，但馬、虎、免和豬需要留意自己的健康、財富、愛情和事業運程。

現場財經記者問及特首林鄭月娥鼠年運勢，「執杖官」李貫源則指，報告主要預測恒指走勢，但相信特首屬雞，根據報告預測，今年屬雞的人桃花運將不錯。從里昂風水指數報告又可見，屬雞的運程為「愛情無所不在，每隻雞都可以把嘴伸進去」，而這一年財務運勢看起來亦算過得去，又提到「一旦上級看到你的成就，就會有驚喜等著你」。