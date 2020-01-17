對冲基金唱淡銀行業　金管局阮國恒：港銀穩健程度全球處高水平

本地銀行業前景不被「睇好」，金管局副總裁阮國恒表示，即使去年整體外圍環境不明朗，中美貿易磨擦持續，加上美國減息壓縮銀行息差收入，本地銀行去年首三季稅前盈利增長1.8%，反映銀行盈利能力仍然良好。

至於著名對冲基金經理Kyle Bass早前稱香港會面臨銀行業危機，阮國恒稱不會就未基於事實的判斷作出回應，認為本港銀行的穩健程度在全球處於高水平。

去年本港存款總額增長2.9%，阮表示，近期港滙波動主要受大型招股及發債影響，認為存款總額穩定，港元短期持續走強，未見有資金外流情況。

加強審查民企貸款信貸風險

截至去年9月底，銀行特定分類貸款比率為0.56%，內地相關貸款則升至0.71%，阮國恒表示，銀行資產質素維持良好，內地貸款微升主要因個別客戶撥備增加所致。

金管局近年已多加審查風險較高的民企貸款，未來會持續檢視其風險管理。（資料圖片）

他續指，金管局今年會深入審查銀行信貸的風險，包括內地相關貸款，並指近兩年已多加審查風險較高的民企貸款，目前民企佔內地貸款比例約30%，未來會持續檢視其風險管理。

另外，他指金管局會持續透過中小企貸款協調機制與業界溝通，在審慎的風險管理原則下，鼓勵銀行支持中小企的融資需要。

首季有3至4間虛擬銀行試業

至於虛擬銀行進展，金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，目前7間虛擬銀行正準備有關工作，預期首季會有3至4間以試業形式推出，部分未必經沙盒計劃開業。阮國恒則補充，由於虛擬銀行初期受規模制約，相信不會對業界造成太大影響，認為業界有足夠彈性接納虛擬銀行。

金管局透露，預期首季再有3至4間虛擬銀行以試業形式推出，當中部分不經沙盒計劃。（資料圖片）

政府去年放寬按保計劃的樓價上限，阮指出，由去年10月尾至年底，銀行共批出3,600宗新申請，新按保計劃涉及審批程序。需時較長，暫未聽聞銀行暫停或放慢住宅按揭申請。不過，他提醒使用建築期付款計劃的買樓人士，銀行或按市價進行「上會」安排，未必與樓花價相同，買家或要承受樓價波動的風險。