【沽空狙擊】維他奶再否認沽空機構指控　「毫無根據、嚴重誤導」

沽空機構Valiant Varriors今日（17日）再度發文狙擊維他奶（0345），明言自己的沽空報內容有證據支持。維他奶收市後發澄清公告，指強烈否認該報告所載之所有指控，並認為有關指控完全毫無根據且嚴重誤導。 維他奶就利潤及資本支出、現金流及出售權益、毛利率，以及收入增長緩慢及競爭加劇逐一回應。

對於Valiant Varriors指控誇大中國內地及澳洲的溢利及資本支出，維他奶不同意Valiant Varriors採用府的數據來估算分部經營溢利，原因包括數據不準確、並非基於相同基礎等。

4大指控逐一回應

至於指控因現金流問題而出售東莞維他奶之15%股本權益，維他奶強調截至去年9月底現金流達5.4億元，而且出售事項亦列明原因是為了維持維他奶深圳的另一家合資公司的相同股權比例。

維他奶認為，儘管中國內地市場之豆奶和茶類別的競爭加劇，仍有信心在長遠發展持續增長。（資料圖片）

有關毛利率過高而不真實的指控，維他奶重申數據缺乏考慮集團內部之間交易合併抵消後之已經審核的綜合業務毛利率。

最後，對於Valiant Varriors懷疑維他奶是否能在中國內地取得持續增長，集團強調2019/20財政年度首六個月逹到14%的增長，更指競爭對手加入市場後有助提高大眾對維他奶經營類別的認知。

維他奶今日收報28.25元，跌3.4%，成交額達1.73億元。