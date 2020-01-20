華爾街預期737 Max停飛　致波音錄驚人損失

美國波音737 MAX客機因兩次致命空難遭全球停飛，這場危機的骨牌後果驚人：前CEO Dennis Muilenburg下台，波音暫停生產，訂單滑落至數十年來的最低水平，重創其供應鏈，累積成本目前已高達約100億美元。而華爾街則預期還有更多的壞消息。

台灣《鉅亨網》報道，1月29日的財報電話會議將是新任CEO Dave Calhoun上台後的處女秀。他的任務是清理波音的文化、提高員工士氣並修復與監管機構和航空公司的受損關係。

Edward Jones工業分析師Jeff Windau表示，他希望這次財報電話會議能為該公司帶來一些啟示，「如果有一些坦率的評論會很好。」「我不預期它們會提出復飛日期，但是若有相關說明倒是不錯。」

投行分析師普遍對波音業績預期持悲觀態度。（VCG）

華爾街的幾位分析師現在預計，波音公司將在1月29日公布全年和第四季財報，其中涵蓋支付與這架故障飛機有關的額外費用。該公司在7月支付了56億元（美元‧下同）的税前費用，以賠償航空公司和其他客戶的停飛損失。現在停飛已經進入第11個月了。

分析師料停飛總費用或涉200億元

美國銀行美林航空分析師Ron Epstein表示，波音可能被迫支付更多成本。他估計，如果客機在6月或7月復飛，停飛的總費用可能達到200億元，而且這還不包括墜機受害者家屬提起的訴訟中的任何和解費用。他估計，2019年波音公司約40%的獲利來自Max。

穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）表示，正在對波音的債務進行審查，以評估是否可能降級，因為危機的持續時間超出預期，該機構已將其信用評級下調一個等級。信用等級越低，波音借錢成本就越貴。波音拒絕就潛在指控發表評論，之前曾表示，如果需要更多現金來支付危機成本，它將透過債市進行。

Jefferies航空與國防分析師Sheila Kahyaoglu估計，客機客戶賠償的費用可能會增加到110億元，其中部分費用將在財報中揭露。她說，這是假設客機將於4月重新投入使用的前提。

摩根大通（J.P. Morgan）估計，即使已規劃停產也無法停止現金流失，波音公司每月將損失10億元。