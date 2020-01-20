中國經濟增長持續放緩　2020年或面臨更大壓力

新簽署的中美貿易休戰協議消除了中國決策者的一個主要焦慮因素，但他們仍面臨另一個挑戰：在中國經濟面臨更大下行壓力之際，需要提振消費者和企業的信心。

《華爾街日報》1月20日報道，1月17日公布的官方數據顯示，2019年中國經濟增長了6.1%。這一增速雖落在政府設定的6%至6.5%目標區間內，但卻是近30年來的最低水平。

中國經濟前景依然黯淡，一些私營部門經濟學家警告稱，這個全球第二大經濟體今年的增速可能進一步下滑至6%以下。

貿易、投資、消費者支出和企業信心均回落，與此同時，中國經濟仍在艱難消化債務問題。通過舉債獲取的資金曾幫助推動中國經濟快速增長，但事實證明削減債務是個難題。中國還面臨人口老齡化等中長期壓力。

中國國務院副總理劉鶴稱2020年1月高頻數據顯示中國經濟好於預期，對2020年走勢保持樂觀.（VCG）

作為中國主要的經濟和地緣政治對手，美國去年揮舞關税大棒在貿易領域發起攻勢，還開展了一場針對中國冠軍企業的打壓行動，這讓中國決策者感到頭疼，影響了中國去年的出口和企業信心。據野村(Nomura)的經濟學家估算，中美貿易戰和全球增長放緩對中國2019年國內生產總值(GDP)增速構成了一個百分點的拖累。

中國國家統計局1月17日稱，當前世界經濟貿易增長放緩，動盪源和風險點增多，國內結構性體制性周期性問題交織，經濟下行壓力依然較大。

儘管中國經濟放緩，但在某種程度上外界已對中國經濟超過全球平均水平的增長速度習以為常，2019年也不例外。根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)近期的估計，2019年中國經濟增速是全球平均水平（3%）的兩倍，仍然超過了大多數新興經濟體。

2019年中國GDP總量擴大至14.23萬億美元，增幅與印尼的經濟總量相當，此前一年的增幅與澳洲的經濟總量相當。2019年中國市場表現亦不俗，上證綜指累計上漲22%，人民幣兑美元小幅升值1.3%。。