去年第四季銀行授予中小企整體信貸增27億元

由金管局任召集人的銀行業中小企貸款協調機制今日舉行第二次會議，來自香港銀行公會、10家活躍於中小企貸款的主要銀行，以及按證保險公司的代表，討論其他支援中小企的措施。

與會銀行授予中小企的整體信貸額度於去年第四季增加27億元或0.6%；自去年10月中起，已審批超過40宗延遲還本或貸款展期的貸款個案，涉及金額超過15億元。

部分與會銀行向近期受環球經濟不明朗及本地社會事件影響的中小企，當中涵蓋運輸、零售、餐飲、旅遊等行業，主動提出延遲還本或貸款展期，以減低中小企對「標籤」效應的憂慮。其他與會銀行會參考此做法，加強支援中小企客戶。

由按證保險公司運作的「中小企融資擔保計劃」最近推出新的「九成信貸擔保產品」，早前獲立法會批准撥款。截至本月15日，按證保險公司共接獲82宗申請，當中已批出42宗，涉及金額約8200萬元。現時已有15家銀行，包括9家與會銀行接受中小企申請「九成信貸擔保產品」，餘下一家與會銀行亦會在下月推出該產品。「八成信貸擔保產品」方面，去年已批出超過2700宗申請，涉及金額約138億元，分別按年上升60%及89%。

香港銀行公會署理主席龔楊恩慈表示，中小企是香港經濟重要支柱，銀行業界深明在目前經濟環境下，中小企經營十分困難，因此一直與中小企保持密切溝通，並積極響應各項支援中小企的措施，協助中小企應對當前的經營挑戰。很高興見到，銀行業中小企貸款協調機制首次會議提出的措施已取得實質進展。未來，業界會繼續透過協調機制，共同研究及推出更多切合中小企需要的融資服務及安排，支持中小企發展。