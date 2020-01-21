金管局︰過去3個月10家主要銀行　審批逾40宗延遲還本等貸款個案

金管局任召集人的銀行業中小企貸款協調機制昨日（20日）舉行第二次會議，與會代表來自香港銀行公會、十家活躍於中小企貸款的主要銀行，以及香港按證保險有限公司。會上討論了一些支援中小企的措施，包括一些針對個別行業的安排，以下是一些重點。

部分與會銀行 主動提出延遲還本

金管局新聞稿指出，儘管在目前不明朗的經濟前景下，與會銀行授予中小企的整體信貸額度在第四季仍然增加27億元，增幅為0.6%。另外，金管局釐清有關「重組貸款」的監管要求後，與會銀行均有透過延遲還本或貸款展期，為遇到財政困難的中小企紓緩資金壓力。自2019年10月中起，與會銀行已審批了超過40宗延遲還本或貸款展期的貸款個案，涉及金額超過15億元。

鑑於有中小企擔心一旦向銀行要求重組貸款或被標籤為財務不穩，部分與會銀行向近期受環球經濟不明朗及本地社會事件影響的中小企，當中涵蓋運輸、零售、餐飲、旅遊等行業，主動提出延遲還本或貸款展期，以減低中小企對「標籤」效應的憂慮。其他與會銀行會參考此做法，加強支援中小企客戶。

九成信貸擔保產品 獲82宗申請

由按證保險公司運作的「中小企融資擔保計劃」最近推出新的「九成信貸擔保產品」，早前獲立法會批准撥款。該產品在2019年12月16日推出，截至2020年1月15日，按證保險公司共接獲82宗申請，當中已批出42宗，涉及金額約8,200萬元。現時已有15家銀行，包括9家與會銀行接受中小企申請「九成信貸擔保產品」，餘下一家與會銀行亦會在今年2月推出該產品。「八成信貸擔保產品」方面，在2019年已批出超過2,700宗申請，涉及金額約138億元，分別按年上升60%及89%。

另外，新聞稿指出，因應「九成信貸擔保產品」豁免規模較小企業、營運經驗尚淺的企業、或有意獨立執業的專業人士提交財務報表，按證保險公司已對「八成信貸擔保產品」作出相應調整，以簡化申請程序。與會銀行表示支持，並會按客戶的實際情況，在有需要時豁免中小企提交財務報表，接受客戶以其他有效的財務證明取代，務求以更靈活方式處理中小企的融資申請。

除早前公布就「中小企融資擔保計劃」提供保費資助、利息回贈或手續費減免外，大部分與會銀行表示會推出不同計劃減免中小企戶口的最低結存服務費及開戶費。銀行會繼續研究是否有空間推出更多優惠，以減輕中小企的開支。

彈性處理小巴升級再融資

零售業方面，有個別企業反映信用卡收單機構延長信用卡結算付款期。金管局就此進行調查，結果顯示所有收單銀行都沒有針對個別行業延長信用卡結算付款期，只有極少數客戶因業務情況轉變而被調整付款期，當中有延長亦有縮短的個案。協調機制呼籲所有收單機構，不論是銀行或非銀行機構，應在風險管理和支持中小企持續經營兩方面取得適當平衡，盡量不在目前經濟環境下延長中小企信用卡結算付款期。為紓緩零售客戶的資金周轉壓力，有與會銀行推出信用卡應收帳貸款和無抵押貸款等產品，其他與會銀行表示會積極研究推出類似貸款產品支援零售客戶。

運輸業方面，政府容許經營者將16座小巴升級至19座小巴，有小巴業界反映為此向銀行尋求再融資時遇到困難。金管局在會上釐清，銀行處理小巴經營者升級至19座小巴的再融資申請時，應提供一定彈性，在不違反審慎風險管理原則下，銀行無需硬性遵從85%貸款比率上限的規定，但相關新批貸款用途應限於購置新車，與會銀行對金管局的澄清表示理解和支持。