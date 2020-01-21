《路透》﹕螞蟻金服以2000億美元估值非公開售股

阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻金服，據報以非公開方式發售股票，估值達到2,000億元（美元‧下同）。

據《路透》引述2名消息人士指出，螞蟻金服以2,000億元估值作非公開發售股份，以尋求上市前建構股東基礎。同時尚有1名消息人士指出，去年底時有少量螞蟻金服股票在二級市場進行交易，交易按公司估值處於2,000億元進行。

消息人士指出，個別螞蟻金服的高級管理層通過阿里創始人馬雲控制的有限合伙人機制，持有螞蟻金服股票，亦出售部份持股。

據報螞蟻金服上市無進展

另引述3名消息人士指出，螞蟻金服正準備最終在香港及內地上市。

螞蟻金服在2018年進行融資時，其隱含估值為1,500億元。

螞蟻金服為阿里的關聯公司。去年阿里將其享有螞蟻金融的37.5%稅前利潤權益，轉換為3分1股權。據監管公告訊息顯示，去年首9個月螞蟻金服向阿里支付43.5億元人民幣特許服務費及軟件服務費。據上述換股措施之前利潤分成協議計算，即期內螞蟻金服稅前利潤為116億元人民幣。

另一方面報道亦引述了2名知情人士指出，近期與中國證監會一場會議中，螞蟻金服討論了上市的可能性及其他議題。可是引述7名了解新股上市流程消息人士指出，任何新股上市計劃仍然不確定，有消息人士指出，在獲得證監會批准新股上市，螞蟻金服目前未有進展。