投資推廣署︰香港初創企業數目　按年升21%至3184間

投資推廣署公布下月舉行的年度StartmeupHK創業節，將延長至6日，舉辦7個重點活動，展示初創企業界最新動態和趨勢，將新思維、嶄新創意帶給來自世界各地的參加者。

料吸引逾17,000人參與

今年創業節的重點主題包括改變生活、零售與物流創新科技、智慧城市、人工智能、物聯網、電子競技、地產科技、環境與可持續發展、通過教育和孵化計劃培養企業家人材、初創企業投資，以及初創企業與大型企業間的合作創新等。此外，由Jumpstarter及WHub分別主辦的環球創業比賽總決賽亦會在創業節期間舉行。

2020 StartmeupHK創業節2月10日至15日舉行，活動首五日於灣仔香港會議展覽中心舉行，最後一日將移師荃灣。超過300名來自54個國家和地區的講者將在小組討論、互動討論和主題演講中分享真知灼見，預計將吸引逾17,000名人士參與。

香港初創企業數目 按年升21%

投資推廣署助理署長吳國才表示，在香港初創生態圈發展迅速的背景下，今年的創業節更突顯了香港作為初創企業樞紐的優勢及其吸引力。2019，香港初創企業數目達3,184間，按年增長21%，更重要的是，從業初創企業的人數更增加31%至12,478人。

吳國才引用投資推廣署針對香港初創生態圈的研究，指出約三分之一初創企業創辦人來自香港以外的地區，首三大來源地分別為美國、中國內地和英國。