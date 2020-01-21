金管局李達志︰冀用新科技減省銀行監管匯報負擔

金管局副總裁李達志於《匯思》撰文，談金管局的數碼化轉型。他指出，除了銀行業要利用新科技，金管局亦在與時並進，善用科技和數據科學，自去年起，金管局著手開展一系列探討利用新技術的研究。研究主要圍繞透過收集多方資料，再利用先進技術進行分析，以提高監管能力及提升日常業務的效率。該局和多個不同國家的中央銀行及監管機構進行了交流，大家均同意數據科學所能提供的分析，對風險評估以及政策制定都有所裨益。

金管局數碼化工作涵蓋多個範疇，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外匯基金投資等。金管局即將推出一系列的新措施，具體落實各方面的工作。例如在銀行監理方面，金管局正逐步向銀行收集更細緻的數據，以便該局對銀行業務狀況有更全面、實時的瞭解。長遠而言，冀望透過新科技逐步取代銀行現時需提交的多個範本式報告，以減省銀行監管匯報上的負擔，達至雙贏的局面。

李達志又稱，在資料安全和私隱這些關鍵問題上，金管局亦因應各項新措施而設立了相關的機制，嚴格管控這些新數據與工序。他深信計劃在不斷推展的過程中將會大幅度改變現時銀行監理的模式和考量因素，亦會在不同領域革新現行運作模式，進一步提升金管局在監管和其他職能的效率。

除了監管科技上的提升，金管局在人力資源和架構上亦必須配合轉型。因此，金管局將設立全新的「數碼化辦公室」。顧名思義，新辦公室的任務為統籌整個金管局的數碼化轉型工程，使金管局成爲一家更加以數據爲本的監管機構。該局會引進數據分析專才，協助推動計劃内的各個數據處理和分析工作，並與不同部門的員工緊密合作。辦公室内亦將訂立金管局數碼化的長遠發展方針，同時推動機構内部的科技文化。