陳啟宗﹕內地訪港旅客短期難恢復　中國奢侈品市場龐大

香港旅遊業自去年下半年起持續低迷。恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗直言，內地旅客訪港數字短期內不易恢復，需要相當時間，能否恢復到過去的高峰仍是問題，他又提及有關本港有黑衣人恐嚇他的內地朋友。

對於內地的奢侈品市場，陳啟宗指有報告發現過去內地人在國內購買奢侈品佔比較低，只有26%，其他均在香港等海外城市購買，但預期未來會大幅增加，強調中國市場十分龐大。

陳啟宗認為中原CCL只會輕微回落。（張浩維攝）

他又指，內地政府有意將國內的奢侈品價格與其他市場拉近，部分品牌在內地售價更便宜，即使較香港售價高，差幅亦低得不值坐飛機來香港購買，而且有不少品牌陸續於內地發布最新款式，不再是過往只能在香港購買得到最新款。

看好上海市場發展

另外，陳啟宗表示看好上海市場，更認為上海以外的地區會更好，又指旗下上海港匯恒隆廣場翻新後有一定增長，未來表現更佳。

被問及對香港經濟及樓市的看法，陳啟宗認為外憂內患影響下，香港零售難以回到過往的高峰，有不少朋友有心理壓力不願來港；又稱本港樓市很難預計，「有人賣亦有人買」，但留意到去年即使受負面因素影響，中原CCL只會輕微回落，而成交只是略減。