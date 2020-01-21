【虛擬銀行】Visa調查︰每兩名港人有一位願開賬戶

虛擬銀行搶攻本港市場在即，Visa研究發現，每兩名港人便有一人願意開立虛銀賬戶，每10人亦有1人表示肯定會開立虛擬銀行賬戶。

Visa發表《商務前瞻：消費者支付取態研究》，指出消費者認為虛擬銀行有三大好處，分別是較低的銀行交易手續費（62%）、較實體銀行更具競爭力的利率（47%）、以及較佳用戶體驗（32%）。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，研究顯示，消費者除希望獲取較低手續費及較佳利率外，不少還期望虛擬銀行提供優質的用戶體驗。現有銀行及新晉競爭對手能否成功，關鍵在於將客戶放置首位。

同時，受訪者認為虛擬銀行不足之處包括缺乏經營往績（55%）、可信度（52%）以及缺少實體分行（49%）。

開放銀行成競爭創新 另一關鍵

史美琪補充，除虛擬銀行試運外，開放銀行（即香港實施的「銀行業開放應用程式介面（API）」框架 ）是推動金融服務業的競爭創新的關鍵。數碼轉型講求各行業的緊密合作，當中包括政府、技術平台、其他API服務供應商以及零售商、電訊公司及公用事業等數據持有者。

本港消費者對開放銀行服務亦感興趣，服務範疇包括預付通知書（如支付提示）（54%）、整合銀行及信用卡賬戶（44%）及即時和較具競爭力的理財產品（44%）。

然而，消費者對分享個人資料的顧慮成為開放銀行服務面世的重大阻力。每5人便有2人（40%）不接受提供信用卡交易紀錄予服務商，46%的受訪者反對分享銀行賬戶交易紀錄，而每兩人亦有一人不同意分享其社交媒體資料。

史美琪又指，保障客戶的個人數據，並盡量確保數據安全，是香港推動開放銀行或開放API的兩大關鍵，但同樣需要加強消費者的認知度，包括開放銀行或開放API的運作模式，以及客戶選擇此類服務的影響。