恒大再發40億美元票據　劉鑾雄家族認購逾10億美元

中國恒大（3333）再度發票據集資。公司宣布分別發行在2022年到期及2023年到期的票據，每批票據均總值20億元（美元‧下同），有份認購相關票據的投資者包括主席兼執行董事許家印﹑行政總裁兼執行董事夏海鈞，以及多次投資在恒大的劉鑾雄家族。

恒大指出，將於2022年到期的票據年利率為11.5%，2023年到期的票據年利率為12%。兩批票據皆在每年1月24日及7月24日派息。公司指出發行兩批票據為現有債務再融資，及用作一般公司用途。

許家印會認購2,000萬元於2022年到期票據，另斥5.8億元認購在2023年到期票據，夏海鈞則斥5,000萬元認購在2022年到期票據。

劉氏家族看好恒大前景

至於華人置業（0127）執行董事﹑人稱甘比的陳凱韻，則牽頭劉氏家族認購共10多億元恒大票據。

恒大2020年一星期內前後共發了60億美元票據，反映市場上很多專業投資者越來越看好恒大的前景及十分滿意其豐厚回報。

據稱劉氏家族持續投資恒大，是因為對其長遠發展及財務能力充滿信心，認為它作為內地房企龍頭，熟悉內地樓市的運作模式，整體發展前景亮麗。故除了買入恒大的股票，亦會買入其債券作為長線投資。

劉氏家族購入債券的目的以收息為主，並非看重債券的價格波動，又指該批債券年期較短又相對高息，回報十分理想。