「殼王」陳國強悉售TVB持股　入主9年　股價累跌近八成

電視廣播（0511，TVB）中午收市後宣布，陳國強辭任公司董事局主席一職，兼且盡沽手上公司股份。有關沽售行動，仍待通訊事務管理局批准，亦未知作價，但如果以TVB今日中午收市價11.9元計算，陳國強入股TVB約九年，料是「損手離場」。

翻查資料，「殼王」陳國強牽頭的財團於2011年成功入主TVB，持股26%成為公司最大單一股東。據港交所當時資料顯示，該財團以每股55元入股TVB，以此計算，後者當時估值達到240億元。

然而，近年TVB業績走下坡，更一度「見紅」，令股價一落千丈，最新報11.9元，市值縮至52.12億元，「殼王」手上的股份自然大縮水。

資料顯示，TVB最大股東為Young Lion（YL），持有TVB 26%股權，其中黎瑞剛為首的華人文化（CMC）持有79%股權、陳國強持有6%、王雪紅則持有逾一成。以TVB中午收市價計，Young Lion手上持股市值13.55億元，陳國強如悉數出售股權，可望變現約8,100萬元。由於當年財團入股TVB時，未有對外透露股權架構，假設陳國強持股不變，未計已收取的股息，他入股TVB近9年已蝕78%。

電視廣播今日中午收市後發通告，指陳國強已辭任公司董事局主席及非執行董事職務，下月4日生效。與此同時，作為Young Lion股東之間之建議股權重組之一部份，陳國強已就出售彼於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議。是項建議交易仍須獲得通訊事務管理局批准。 陳國強退出後，TVB就必須物色一及合資格的香港人持牌人。