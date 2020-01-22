李寶安發信﹕感謝員工堅守與付出　同心協力繼續TVB夢想與傳奇

電視廣播（0511﹑TVB）行政總裁李寶安向全體員工發信，指出去年為公司充滿壓力及挑戰的一年，又指出隨著本港示威不斷，社會動盪已持續超過半年，經濟衰退已成定局，為保持企業持續發展，在上月不得已重組部份流程，裁減部份員工以增加效益。

他又指出公司擁有一支歷經風雨而成長壯大的優秀團隊，所有台前幕後同仁對崗位恪盡職守，對理想不離不棄，對創新孜孜以求，為公司最寶貴財富。

他表示董事局再次感謝各位同仁在艱難時刻的堅守與付出，並深信每家偉大企業終會經歷磨難而砥礪前行，只要上下同心協力，定能共克時艱，繼續TVB的夢想及傳奇。

李寶安致員工信全文

致TVB全體同事：

剛剛過去的2019年對TVB來說是充滿壓力和挑戰的一年。自去年年中反修例爭議爆發以來，本港示威衝突不斷，社會動盪已持續半年有餘，致使香港百業蕭條，經濟衰退已成定局。TVB所處的廣告、電視等媒體行業也未能倖免，廠商減少廣告投入等因素，使TVB的發展面臨壓力與挑戰。為了保持企業持續發展，公司在上月不得已重組部分業務流程，裁減部分員工以增加效益。在這不同尋常的時期，董事局向TVB所有堅守崗位、勤勉盡責和積極進取的員工表示由衷的感謝。感謝大家的共同努力，讓TVB風雨兼程走過第五十二載。

儘管面對諸多外部挑戰，董事局和公司的管理層對TVB的未來發展依舊充滿信心。我們的信心，首先來源於TVB的自我革新力量，公司近年來一直力求創新，持續生產高品質新內容，穩健發展myTV SUPER等新業務，大力拓展內地及海外新市場，積極擁抱新技術。近期董事局的新調整也將為TVB帶來新的資源、新的治理、新的動力。但更為重要的是，TVB擁有一支歷經風雨而成長壯大的優秀團隊，所有的台前幕後同仁對崗位恪盡職守，對理想不離不棄，對創新孜孜以求，這是TVB最寶貴的財富。董事局相信，儘管當前社會依然存在動盪因素，但人心思定，香港的未來依然會美好。作為一家陪伴香港人及全球華人共同成長的獨一無二的電視台，TVB應該承擔起自己的歷史擔當，為香港社會和民眾的長期福祉繼續盡心盡力。

借此機會，董事局再次感謝各位同仁在艱難時刻的堅守與付出。我們深信，每一家偉大的企業都終會經歷磨難而砥礪前行。作為盛行半個多世紀的最負盛名的華語內容品牌，TVB如今又站在了一個歷史的轉捩點，董事局將與管理層一起，致力於為大家提供能夠凝聚優秀人才的工作環境機制和職業發展平台，只要我們上下同心協力，定能共克時艱，繼續TVB的夢想和傳奇。

電視廣播有限公司董事局

2020年 1月 22日