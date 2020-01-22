《法新社》﹕特朗普措辭嚴厲炮轟波音

《法新社》報道，美國總統特朗普（Donald Trump）批評波音是一家「令人非常失望的公司」，原因是這家航空航天巨頭最近出現的問題，對美國經濟產生了連鎖反應。

波音公司於1月20日證實，位於華盛頓倫頓的工廠已暫時停止生產737 Max飛機。21日，波音表示，預計737 Max飛機在今年夏天之前不會復飛。

波音737 Max飛機自2019年3月份以來一直停飛，此前發生了兩宗致命事故，共造成346人死亡。

3月10日上午8時38分，埃航ET302航班從亞的斯亞貝巴博萊國際機場起飛，前往肯尼亞首都內羅畢，起飛6分鐘左右即墜毀，機上來自35個國家的157人全數遇難，（VCG）

波音公司一直在進行修復工作，試圖讓737 Max飛機恢復正常運行。波音公司此前曾表示，預計這些飛機將在2019年底前獲得批准。但在2019年12月，波音宣布計劃停止生產這種飛機，並在近期證實，在其軟件中發現了一個新問題。

波音表示：「讓737 Max飛機安全恢復運行是我們的首要任務，我們有信心這將會實現。」

停飛已經讓波音付出了逾90億美元的代價，其後果正開始蔓延，至少有一家主要供應商宣布裁員。幾家依賴737 Max飛機的航空公司已表示，他們要到今年夏天才會考慮復飛這架飛機。

另外，最重要的是，停產恐影響美國經濟。

稱不會裁員或員工休假

報道稱，波音公司不會因為停產而讓員工休假或裁員，但後果將波及其供應鏈，並可能損害美國經濟增長。美國聯邦航空管理局在一份聲明中表示：「正在進行一項徹底、慎重的程序，以核實對波音737 MAX的所有修改符合最高認證標準。」

波音公司補充說，將繼續與其他安全監管機構合作：「在波音公司進行必要的安全評估，並解決測試過程中出現的所有問題時，審查波音的工作。」