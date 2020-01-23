【武漢肺炎】瑞銀︰倘爆「沙士級」疫情　港經濟首季恐急縮6.6%

瑞銀發表香港經濟報告，削今年香港經濟預測，由原來增長1.2%，下調至收縮0.5%，低於《彭博》統計的增長0.2%平均值。

與此同時，該行亦下調香港去年預測，由收縮1.1%惡化至收縮1.3%。瑞銀又警告，如果武漢肺炎在港引發「沙士級」疫情，勢令本港首季GDP收縮6.6%。

香港經濟好轉 較預期弱

瑞銀大中華和北亞經濟分析師鄧維慎指出，近期本港經濟有好轉跡象，但強度較該行預期少，例如酒店八成入住率仍差於去年爆滿的情況，餐飲業預期新春期間收入按年收縮兩成。

他續指，社會事件升級對實體經濟的影響，大過預期，滯後影響會更持久。而失業率加速，最新升至3.3%的近年高位，對收入及消費增長構成下行壓力。

瑞銀指，假設疫情維持現時爆發情況，也可能對正常商業活動帶來下行壓力。（歐嘉樂攝）

倘疫情惡化 經濟勢急縮

內地武漢肺炎疫情繼續發酵，鄧維慎稱，已令香港經濟不確定性加劇，假設維持現時爆發情況，也可能對正常商業活動，特別是旅遊、商務會議等對來下行壓力。該行強調，目前的經濟預測，是假設武漢肺炎疫情並無惡化，假如情況升級，相信對實體經濟帶來不確定性。

鄧維慎明言，考慮到香港經已十分脆弱的增長狀況，加上對旅遊業依賴程度較沙士時增加，如果香港經濟遭遇「沙士級」的疫情況，預期首季實測GDP按年勢收縮6.6%。瑞銀引述2003年爆發「沙士」時，本港GDP在同年次季收縮，訪港旅客人數大跌七成。

瑞銀相信疫情對經濟的衝擊只是暫時性，一如沙士後急速反彈。﹙資料圖片﹚

惟衝擊料是暫時性

不過，瑞銀相信疫情對經濟的衝擊只是暫時性，一如香港經濟在沙士後急速反彈。面對持續的挑戰，該行預期2020至2021財年，政府會宣布更多逆周期措施，集中改善社會福利、支持企業及就業，以及推動香港長遠增長。

瑞銀保持本港明年經濟增長2.9%的預測。