【中午收市】武漢肺炎疫情陰霾　港股曾挫500點　航空股悉數跌

撰文：張偉倫
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港股今日又再度下挫，受到武漢肺炎疫情惡化，以及武漢市政府宣布封城等消息拖累，跌幅近500點。航空股﹑酒店及旅遊相關股份悉數向下，宣布發行零息可換股債券的中國生物製藥（1177），更大跌逾5%，成為表現最差的藍籌股。
恒生指數中午收市報27872點，跌468點；國企指數中午收市報10942點，跌231點，成交額為574.36億元。
隨著疫情惡化，航空及旅遊股紛紛向下，國泰航空（0293）跌2.3%，中午收市報10.12元，南方航空（1055）跌2.7%，中午收市報4.69元，東方航空（0670）跌3.4%，中午收市報3.74元。同程藝龍（0780）跌2.9%，中午收市報11.2元。
國壽跌3.7%
保險股同樣成為投資者沽貨對象，中國人壽（2628）跌3.7%，中午收市報20.55元，中國平安（2318）跌2.6%，中午收市報93.55元，中國太保（2601）跌2%，中午收市報28.8元。
濠賭股亦處於弱勢，金沙中國（1928）跌3.9%，中午收市報40.3元，永利澳門（1128）跌3.3%，中午收市報18.1元，澳門勵駿（1680）跌1.8%。
內房股下跌
內房股低收，中國海外（0688）跌3.4%，中午收市報27.3元，華潤置地（1109）跌2.1%，中午收市報34.85元，中國恒大（3333）跌4%，中午收市報18.7元。
昨日上揚的手機設備股向下，舜宇光學（2382）跌2.8%，中午收市報140.6元，瑞聲科技（2018）跌3.6%，中午收市報62.25元。