外匯基金去年投資收益2472億元　股票投資收益1224億元

外匯基金公布截至去年12月全年投資收益為2472億元，較2018年的109億元投資收益，按年大增21.7倍，並為歷來投資收益第2高的一年。

去年外匯基金錄股票投資收益為1,224億元，當中本地股票投資為221億元，海外股票投資為1,003億元。債券投資為1,144億元，外幣投資則錄得130億元帳面估值下調。

截至去年9月底，包含長期增長組合及房地產投資在內的其他投資收入為234億元。

投資回報率6.2%

已投資金額為3,194億元，已承擔但未提取金額為2,206億元。

外匯基金投資回報率為6.2%，其中「投資組合」回報率是9.7%，而「支持組合」是2.5%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2019年9月底的內部回報率年率約為12.4%。

外匯基金將會向財政儲備支付294億元，另向政府基金及其他法定組織支付90億元。

今年投資環境仍充滿挑戰

金管局總裁余偉文評論外匯基金在2019年的表現時表示：「環球金融市場在2019年雖然受到全球經濟增長放緩及中美貿易衝突所困擾，但主要央行採取寬鬆貨幣政策，令股債市得到支持。在這有利環境下，外匯基金的股債投資在2019年都獲得了不俗的收益。」

展望來年，余偉文表示：「展望2020年，投資環境依然充滿挑戰。隨著中美最近簽署第一階段的貿易協議，市場不穩定因素有所緩和，環球經濟似乎有回穩跡象，但隱憂仍然存在。中美後續的貿易談判進展、英國脫歐如何落實，以及中東不斷演變的局勢，都有可能左右市場氣氛。

金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金。我們會密切留意市場發展，有需要時調整投資策略，並持續多元化投資，在維持充足流動性及保本先行的原則下致力提高外匯基金的長期投資回報。」