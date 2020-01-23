【收市總結】武漢肺炎疫情惡化大市跌431點　A股豬年收爐日跌2.8%

撰文：張偉倫
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武漢肺炎疫情持續惡化，直接打擊投資者信心，拖累大市今日曾大跌逾600點，低見27706點。
恒生指數收市報27909點，跌431點；國企指數收市報10952點，跌223點，成交額1,187.1億元。
聯通大跌5.6%
今日表現最差的藍籌股為中國聯通（0762），大跌5.6%，收市報6.74元。昨日聯通發盈喜，預告去年多賺近11%，不過大行卻不收貨，摩根士丹利下調聯通目標價。
濠賭股為投資者沽貨對象，與當地增加1宗武漢肺炎個案有關。銀河娛樂（0027）跌3.5%，收市報55.6元，金沙中國（1928）跌2.7%，收市報40.8元。
保險股受壓，中國人壽（2628）跌3.3%，收市報20.65元，中國平安（2318）跌1.6%，收市報94.5元。
騰訊跌1.4%
騰訊控股（0700）變相遭大股東﹑南非基金Nasper減持，收市報385.6元，跌1.4%。
今日為A股豬年收爐日，上證指數收市報2976點，跌84點或2.8%，深成指數收市報10681點，跌390點或3.5%。
在整個豬年，滬指累計升幅為13.68%；深成指數累升39.01%。A股從明日起休起，直至本月31日復市。