【鼠年2020】盤點打工仔三大憂慮　老闆「搞旺」職場有辦法

今日是大年初二，打工仔一般尚有兩日才返工，步入鼠年又有什麼職場新展望？的近律師行（Deacons）僱傭與退休金部門早前做的一項《現代職場》的研究調查，了解僱員及企業的憂慮，以及應優先處理事項，或者有助大家在這個新春假期，抽空備戰鼠年！

調查發現，長工時、高層的專權管理及與高層缺乏溝通是僱員的三項首要憂慮。﹙資料圖片﹚

長工時成打工仔憂慮之一

是次訪問了超過1,000名的香港在職人士及100名企業內部的高級人力資源及法律事務經理。

調查發現，長工時（65%）、高層的專權管理（64%）及與高層缺乏溝通（60%）是僱員的三項首要憂慮，而公司層面，則指高層員工與下屬缺乏溝通（72%）是他們的最大不足。

調查又發現對比起對舉報政策（57%）及於工作場所中應用人工智能及自動化政策（50%），僱員對公司確立已久的政策比較熟悉，包括多元化及包容政策（73%），和產假與男士侍產假和福利（各佔70%及68%）。

強調改善健康及安全等

有見及此，被問及公司在未來12至24個月應優先處理的事項，僱員強調改善健康及安全（16%），引入平等薪酬（16%），減少工作時數（12%）及改善保險及健康配套（9%）。Z世代特別對引入平等薪酬表達關注，四分之一將此列為首要任務。

至於香港勞工處在未來36個月應推行的政策，僱員倡議落實標準工時（48%），提升最低工資（41%）及引入法定權利以達至彈性工作（40%）。

對Z世代而言，工作場所中欠多元化為他們的首要憂慮。﹙資料圖片﹚

Z世代重視良好企業文化

談及Z世代，工作場所中欠多元化為他們的首要憂慮（65%）。其他新興問題如欠缺舉報政策（47%）及對精神健康與壓力的支援不足（45%），被視為比傳統問題如種族歧視和育兒支援不足（各佔35%）更為重要。

另外，80%的公司視良好的企業文化為留住人才及吸引人才的最重要因素，稍微比年假及薪金重要（同樣為78%），顯示出他們正邁向進步思維。這種洞察力可能標誌著Z世代的行為及態度變化的理解，因他們認為企業文化與薪金對他們同樣重要（一樣是84%）。這最年青的工作世代對多元化及融合政䇿（83%）、薪金上兩性平等（81%）、可在家工作的彈性（81%）及企業的社會責任往績（78%）的重視程度遠高於其他年齡組別。相反地，只有63%的其他年齡組別視企業的社會責任往績為一個重要的考慮因素。

提倡「敢言」文化

的近律師行人力資源與退休金事務部主管鍾詠雪律師評論指，踏入2020鼠年，香港的商界正面臨前所未有的激烈競爭。提倡「敢言」文化、健康工作與生活平衡模式、公平及平等的公司，將會贏得僱員的青睞，令業務更有生產力及更具盈利能力。

該行合伙人及人力資源與退休金事務部陳艾姿律師補充，正如調查所指，引入性別上的薪酬平等，解決長工時的問題並確保僱員健康及福利得到保障，是不可忽視的要求。 加強企業文化不僅有利於提高員工士氣和提高生產力，更正迅速成為法律上的當務之急。