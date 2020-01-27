【武漢肺炎】海底撈及太二酸菜魚農曆年假期間　暫停營業

武漢新型肺炎確診個案不斷增加，目前已超過2,700宗，內地居民不少活動因此出現調整，亦有商戶決定暫停營業。其中九毛九國際（9922）旗下的太二酸菜魚，及經營火鍋的海底撈（6862），均在微博上宣布農曆新年期間暫停營業。

海底撈於官方微博宣布，為更好配合新型冠狀病毒的防控工作，確保海底撈顧客及員工健康及安全，海底撈火鍋中國內地所有門店由昨日起至本月31日（年初七）暫停營業。後續營業時間將根據疫情發展及國家規定另行通知。

太二酸菜魚亦在微博上指出，為做好新型冠狀病毒的肺炎疫情防控，保障顧客及門店員工身體健康及生命安全，太二所有門店大年初二到初六（1月26至30日）暫停營業。初七之後的各門店開業時間，如有不便，敬請諒解。

美團推無接觸配送服務

此外美團點評（3690）宣布旗下美團外賣試點「無接觸配送」服務，通過減少面對面接觸，保障用戶及外賣員安全。

用戶在下單時可通過「訂單備註」﹑電話﹑APP內消息系統等方式，與外賣員協商一個商品放置的指定位置，如公司前台﹑家門口等，送達後外賣員將通過電話及APP等渠道，通知用戶自行取餐。

針對醫院地區的送餐，美團外賣還準備了取餐櫃等無接觸設備，最大程度保障醫護人員及騎手安全。