波音777X完成首飛：2021年起開始交付　已獲340架訂單

1月25日，波音新型客機777X於上午10時9分從埃弗雷特的佩恩機場起飛，經過3小時51分鐘的飛行後降落在西雅圖的波音機場。

2018年10月，美國西雅圖，實拍倫頓（Renton）工廠，這裏是波音737max8的誕生地。（圖源：VCG）

據悉，2021年起開始交付，並已獲340架訂單。

《澎湃新聞》報道，試飛機組執行了詳細的試飛計劃，以檢驗飛機的系統和結構，同時地面團隊在西雅圖對試飛數據進行了實時監控。

波音測試和評估部門777/777X總飛行師範·錢尼（Van Chaney）機長表示：「今天的試飛很有成效，777X飛行得很優美。感謝所有支持取得這一重大進展的團隊。我迫不及待地想再次駕駛這架屬於大家的飛機。」

波音民用飛機集團總裁兼首席執行官斯坦·迪爾（Stan Deal）表示：「波音團隊已經讓航空史上最成功的雙通道飛機獲得了更高的效率、能力和舒適性。今天777X的安全首飛是一次向我們團隊、供應商和合作夥伴多年刻苦而專注工作的一次致敬。」

多間航空公司共下340架訂單

波音計劃在2021年向客戶交付首架777X。該項目已經獲得來自世界各地領先航空公司的340架訂單和承諾訂單，這些客戶包括全日空、英國航空、國泰航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、漢莎航空、卡塔爾航空和新加坡航空。

777X是波音寬體產品家族的最新成員，包括777-8和777-9兩種機型。具體的參數為，座位數（典型兩級客艙）777-8：384座，777-9：426座；發動機均由GE航空提供的GE9X；航程777-8：8,730海里（16,170千米），777-9：7,285海里（13,500千米）；翼展，翼梢放出：71.8米，地面：64.8米；長度777-8：69.8米，777-9：76.7米。