世衛組織重新定調武漢疫情　多家美企暫停在華部分業務

為了應對中國新型肺炎疫情擴散問題，包括迪士尼（Disney）、星巴克（Starbucks）、麥當勞（McDonald's）在內的多家美國企業採取多項臨時措施，包括暫停在華的部分業務、限制僱員旅遊、取消假期慶祝活動等等。

星巴克宣布，出於對夥伴（員工）和顧客健康安全的考慮，整個春節假期湖北省內所有星巴克門店和專星送都將暫停營業。麥當勞則關閉重災區武漢與附近多個城市的所有分店，並且在全國分店引入保障員工健康的若干措施。

迪士尼已經公布自1月25日起，關閉上海迪士尼園區至另行通知為止。嘉年華郵輪取消原定的9艘郵輪服務。皇家加勒比取消原定的兩艘郵輪服務。而通用汽車、福特與菲亞特克萊斯勒汽車取消僱員到武漢出差的所有行程。

截至1月27日24時，中國國家衛生健康委收到30個省（區、市）累計報告確診病例4,515例，現有重症病例976例，累計死亡病例106例，累計治癒出院60例。現有疑似病例6,973例。

世界衛生組織（WHO）在1月26日及1月27日的新型冠狀病毒報告中，將新型冠狀病毒疫情全球範圍風險改為高風險。

世界衛生組織表示，此前發佈的報告中，錯誤地將新型冠狀病毒疫情對全球風險總結為中等，其實為高風險。世衛組織對疫情風險評估不變，延續1月22日結果，即疫情對中國造成非常高風險，對區域造成高風險。