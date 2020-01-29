【武漢肺炎】美股收高科技股領漲　多隻醫藥股表現驚人

受中國新型冠狀病毒肺炎﹙「武漢肺炎」﹚疫情影響，多隻美股醫藥股上漲，表現驚人。

綜合媒體1月28日報道，美股1月28日收高，道指結束此前連續5個交易日下跌的趨勢，科技股漲幅領先。投資者正在關注新型冠狀病毒疫情的發展與美企財報，並等待最新的美聯儲會議結果。截至收盤，道指上漲187.05點，報28722.85點；納指漲130.37點，報9269.68點；標普500指數漲32.61點，報3276.24點。

科技股領漲大盤，道指成分股蘋果公司（AAPL）收盤上漲2.83%，英特爾公司（INTC）收高2.47%，微軟（MSFT）收高1.96%。

市場仍在密切關注新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發展。

2020年1月26日的照片中，中國中部湖北省武漢市，一名護士穿着防護服在救護車旁打電話。（圖源：AP）

美國疾控中心（CDC）更新了對中國的旅行建議，將其提高至最高警告級（第三級）：「鑑於新型冠狀病毒感染風險，建議要去中國旅行的美國人三思而後行」。這意味着旅行者出行具有高風險性，且目前尚無預防措施來防範風險。

美國總統特朗普（Donald Trump）還表示，美國正在就該病毒問題與中方進行「非常密切地交流」。

受此影響，多家醫藥股近日漲幅驚人。

1月28日，抗病毒治療公司NanoViricides（NNVC），1月21日前股價在5美元以下徘徊，1月27日收盤價為15.80美元，漲幅高達86.98%。NanoViricides是一家擁有獨特納米醫學技術的開發階段公司，公司正在開發基於納米技術的仿生抗病毒藥物，公司稱之為「nanoviricides」。

1月28日，聯合診斷（CODX.US）開盤下跌23%。1月27日聯合診斷收盤價為3.43美元，漲幅高達82.45%。聯合診斷是一家分子診斷公司，從事診斷技術的開發、製造和營銷。

截至1月27日收盤，美鼎生物(NASDAQ:VIVO)收盤價為11.50美元，漲幅達20.67%。從2020年1月起，該公司股票未出現明顯漲幅。這是一家完全集成的生命科學公司，主要業務為開發、生產、銷售及分銷主要用於某些胃腸、病毒、呼吸道和寄生蟲感染性疾病的臨床診斷試劑盒。

此外，值得關注的是，美聯儲（Fed）將在1月29日下午宣布貨幣政策會議結果。分析師認為，美聯儲可能在評論中稱其正關注亞洲和中東緊張局勢等地緣政治動態，以求安撫金融市場。在政策方面，預計美聯儲將保持利率穩定，不會發出任何其他舉措的信號。