【武漢肺炎】蘋果績優卻存隱憂　中國疫情或令iPhone增產受阻

財經快訊
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公布喜人業績的蘋果公司面臨一個大難題，受中國新冠狀病毒疫情影響，2020年上半年的增產計劃可能受阻。

作為美股市值第一股的蘋果，公布了一份令市場興奮的財報，營收、利潤和每股收益均超過華爾街的預期，而且美洲、歐洲和大中華區等主要區域營收均出現較大幅度的增長。

報告顯示，蘋果公司2020年第一財季（截至2019年12月28日）淨營收為918.19億元（美元‧下同），比2019年同期的843.10億元增長9%，創下紀錄新高，市場預期為885億元。淨利潤為222.36億元，相比2019年同期的199.65億元增長11%。第一季每股收益4.99元，按年增長19%，市場預估為4.56元。

中國市場銷量下降，對蘋果公司影響巨大。（VCG）

這已經是蘋果公司連續第四個季度營收超過預期。

不過，《日經亞洲評論》周二（28日）報道稱，隨着新型冠狀病毒疫情在中國擴散，蘋果公司在2020年上半年將iPhone產量提高10%的計劃可能受阻。

報道援引熟悉該公司計劃的人士報道稱，蘋果已要求其供應商在2020年上半年生產高達8,000萬部iPhone。蘋果許多供應商在中國設有製造中心。

據報道，蘋果已預定多達6,500萬部舊款iPhone的訂單，以及多達1,500萬部計劃在3月發佈的降價新機型訂單。

不過，原定於2月第三周開始的批量生產或因病毒爆發而推遲。

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