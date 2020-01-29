人行及外管局﹕延長銀行間同業休業時間

武漢肺炎疫情惡化，人民銀行及外匯管理局等監管機構宣布，黃金市場及銀行間同業拆息市場延長休市時間。

根據國務院辦公廳關於延長2020年春節假期通知，人行及外管局決定，為確保大額資金匯划業務正常處理，小額支付系統業務限放開時間順延至今年2月2日，延長銀行間同業拆借市場﹑銀行間債券市場﹑銀行間外匯市場﹑黃金市場﹑票據市場休市時間。

在2月3日起恢復交易及清算結算﹑中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心﹑中央國債登記結算有限公司﹑銀行間市場清算所股份有限公司﹑上海黃金交易所﹑上海票據交易所股份有限公司，將發布具體事宜通。

考慮到2月3日開市後到期資金規模較大，人民銀行將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時投放充足流動性，維護銀行體系流動性合理充裕。

回籠現金需要先消毒

人行又指出，要保障現金供應安全充足，提升流通中現金整潔度。合理調撥發行基金，最大限度提高流通中新券比例，減少現金傳播病毒風險。轄區內各商業銀行要做好現金儲存、業務辦理場地、ATM機具等設備的消毒工作，鼓勵對回籠現金消毒後再行配送或繳存發行庫。

對從北京市確定的救治定點醫院及各醫院發熱門診回籠的現金，切實做好防範措施，應在清點後單獨保存，暫不對外支付。