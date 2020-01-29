【武漢肺炎】蘇寧金融報告﹕疫情或成央行降息催化劑

中國新型冠狀病毒疫情無疑會對經濟造成一定的不良影響，目前有分析稱這或將成為各國央行進一步降息的催化劑。

中國蘇寧金融研究的研究員陶金、顧慧君、施旭建發文指出，新型冠狀病毒肺炎疫情緊急，對宏觀經濟將產生一定影響。短期來看，供給端的勞動力、資本等生產要素會受到疫情的直接和間接影響而收縮，例如勞動力供給或因人員染病、隔離治療、限制流動等多種因素而減少。需求端，除了對醫藥等個別產業帶來需求的短暫性爆發外，對消費、交通運輸等更為廣泛的服務業的需求產生衝擊。

上述文章稱，從預測的角度看，此次疫情可能成為更積極財政政策、央行降息的一個催化劑。從2003年沙士疫情來看，財政上，政府定向補貼了受影響較大的旅遊、交通和餐飲等行業，並未大規模開展積極財政政策。而貨幣政策的確獲得了短暫的寬鬆，但很快就轉頭收緊了，因為彼時的中國經濟風險是過熱，而不是當前的趨勢性下行。當前全社會對於經濟前景的信心相對脆弱，需要一波刺激來增強信心。

受新型冠狀病毒疫情影響，中國經濟下行壓力進一步加大。（新華社）

對中國經濟而言，2020年是一個相對特殊的年份，很多承諾的目標都要在這一年兑現。2019年12月中旬的中共中央經濟工作會議指出，「保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和『十三五』規劃圓滿收官，得到人民認可、經得起歷史檢驗。」與此同時，2020年的經濟還有一個非常重要的量化目標，年底的GDP要比2010年翻一番，這是中共十八大以來就屢屢提及的目標。

此外，隨着對中國新型冠狀病毒經濟影響的擔憂傳遍世界，歐元區也掀起了重新定價貨幣政策前景的熱潮。

據悉，一名交易員1月27日買了近10萬份3月到期的歐元銀行間拆借利率（euribor）期貨，以押注歐洲央行將在3月中前降息。與此同時貨幣市場預期出現變化，對歐洲央行2020年降息機率的預期從上周的0%大幅升至50%。

在上周歐洲央行（ECB）公布利率決定前，市場預期央行將一直按兵不動到2021年，但新型冠狀病毒疫情打擊了人們對中國乃至全球的經濟增長預期，油價也跌至近三個月低點。

國際貨幣基金組織（IMF）1月28日敦促各國政策制定者密切關注金融體系的脆弱性，例如債務水平上升可能對全球經濟構成中期風險，並表示進一步的寬鬆貨幣政策並非解決之道。該機構在最新的經濟展望中預測，今明兩年全球經濟活動將出現小幅反彈，儘管幅度低於此前的預測。此前，全球寬鬆貨幣政策幫助支撐了2019年的經濟增長。