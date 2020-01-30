港股午後跌幅擴大至近760點　中國醫療復牌爆升4.6倍

撰文：翟梓謙
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武漢肺炎疫情持續惡化，本地再有新增確診個案，港股期結日跌勢持續擴大。港股中午收市報26,693點，跌467點。大市在午後跌勢加劇，跌幅逾700點，最新報26403點，跌757點；國指最新報10297點，跌321點。
兩隻手機設備股全日走弱，未見支持，瑞聲（2018）最新報55.35元，跌7.6%；舜宇（2382）報129元，插6.9%。股王騰訊（0700）由升轉跌，一度挫2.4%，最新報374.2元。
個股方面，旅遊相關股份捱沽，專業旅運（1235）急挫41.4%，報0.255元；相反縱橫遊（8069）及香港中旅（0308）分別升1.5%及1.7%。另外，昨日（29日）發澄清公告稱未有參與肺炎研究的歌禮醫藥（1672），最新報3.34元，跌15.9%。
至於處於升幅榜首五位都是以「健康」、「醫療」股佔據，大健康國際（2211）飆1.44倍；精優藥業（0858）漲1.35倍；中國智能健康（0348）升61.3%。
另外「創仔」中國醫療集團（8225）向藥監局申請恢復生產有助治療新型冠狀病毒的利托那韋，該股昨日飆2.8倍後中途停牌，今天復牌後再癲升近4.6倍，最新報2.39元，成交額達6.06億元。
港股單日急挫逾600點，兩倍逆向的南方恒指（7500）逆市彈高升約4.5%，高見7.05元，創個半月高位，成交額10.9億元。逆向南方恒指（7300）亦升2.2%；兩倍逆向南方國指（7588）升5%。