武漢肺炎肆虐引發股市急挫　日本口罩生產股累升近6倍成逆市奇葩

武漢肺炎疫情持續惡化，確認個案數目已超過7,800宗，並已有170人死亡。疫情惡化引發投資者恐慌情緒，亞太區股市已多日低收，其中港股鼠年首2個交易日均低收，累跌1,500點，今日復市的台灣則大跌696點，日本股市則失守23000點。雖然大市下挫，但是仍有個別醫療股卻藉疫情而爆升，當中以進行新型冠狀病毒肺炎特別專案經研究的中國醫療集團（8225），在短短內2個交易日內，累升逾17.6倍。

該公司成為近日投資者熱炒對象，昨日先升3倍後停牌，並指出旗下新型冠狀病毒肺炎臨床特別專案組研究，發現利托那韋對新型冠狀病毒有抑制作用及療效報告。中國醫療復牌後勁升近4倍

公司又指出，關聯公司萬全萬特廈門是唯一一間於國內歷史產過該產品製劑，企業同時擁有原料批文，申請相關專利及已向國家藥監局申請重新恢復生產，公司將負責進一步臨床研究及申報工作。收市報2.1元，升388.4%。在短短2個交易日，累計升幅逾17倍。

武漢肺炎肆虐迄今已有7800個確歲個案。（資料圖片）

泰凌旗下藥物或有效治療新型肺炎

除了中國醫療外，泰凌醫藥（1011）為今日另一隻獲投資者追捧的上市公司。公司指出，關注到有報道指「氨溴索」可能具有治療新型冠狀病毒潛力，又指出附屬公司蘇州壹製藥擁有卓澳，一種「氨溴索」的藥物。公司將緊密關注新型冠狀病毒治療方法進程，一經確認「氨溴索」能有效治療新型冠狀病毒，生產部門將全力配合中國政府大量生產卓澳，以供市場需要。

不過泰凌醫藥表現遠不及中國醫療，收市報0.33元，升13.8%。

全球齊齊搶購口罩，帶動生產口罩等醫療用品公司股價上揚。（資料圖片）

日本口罩股川本累升近6倍

醫藥股外，負責生產醫療用品或設備的上市公司，亦為投資者追捧對象。在疫情肆虐下，市民對口罩等醫療用品需求明顯增加，香港更出現全城搶口罩的情景，因此有份生產口罩或相關材料的上市公司，股價自然上揚。其中日本上市公司Kawamoto Corp.（川本產業株式會社），股價由本月初開始步入升勢，1月6日股價仍是455日圓，即使本月日經平均指數反覆偏軟，但該股持續走強，今日收市報3,095日圓，較上日升19.45%，相比1月6日累積升幅高達5.8倍。

翻查資料，川本產業於1914年8月6日創業，於1931年1月6日設立，總部位於日本大阪，從事醫療耗材產品製造銷售。公司主要經營項目包括衛生材料、手術室相關製品、殺菌消毒劑入製品、感染管理相關。

投資者錯愛歌禮

可是本地有投資者懷疑「炒錯」防疫股，在鼠年首個交易日（28日），歌禮製藥（1672）升勢凌厲，只因有傳旗下利托那韋（Ritonavir）及ASC09復方片可用於治療武漢肺炎。其股價一度勁升54.4%，高見4.6元，當日收報3.97元，仍有33%的漲幅。

不過，及後歌禮製藥發澄清公告，稱其未參與相關科研過程，亦未提供相關藥物供其研究。另外，上述兩款藥物均為尚未獲得上市批文的產品。

歌禮製藥今日股價急回，收報3.33元，跌16.1%。