【武漢肺炎】滙豐24個網點下周一起暫停服務　直至另行通知

滙豐今日（31日）宣布，旗下24個服務網點將由下周一（2月3日）起暫停服務，直至另行通知。

鑒於現時本港新型冠狀病毒疫情不斷變化，滙豐稱，為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。

受影響服務網點如下：

彌敦道238號分行及卓越理財中心 — 九龍彌敦道238號1樓1-2號舖

香港仔卓越理財中心 — 香港仔中心第4期地下1號舖

荃新天地分行及卓越理財中心 — 荃灣楊屋道1號荃新天地高層地下69及71號舖及地下21-22號舖

會展廣埸卓越理財中心 — 灣仔港灣道1號會展廣場103 室

東港城分行及卓越理財中心 — 將軍澳重華路8號東港城108號舖

交易廣場分行及卓越理財中心 — 中環交易廣場3樓301-304及2樓201-202及204-205及1樓102號

圓方卓越理財中心及國際銀行業務部 — 九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場(ICC)15樓1501A 及1508室

翠屏花園分行 — 大埔翠屏花園商場26號

九龍灣分行及卓越理財中心 — 九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06, 08, 10, 11, 12A及12B號舖

禮頓道卓越理財中心 — 香港禮頓道26號凱基商業大廈地下及1樓

擺花街分行 — 擺花街23-39號中環大廈地下E舖

海趣坊分行 — 屯門湖翠路168-236號海趣坊87-92號舖

始創中心分行 — 九龍彌敦道750號始創中心2樓218舖

沙田分行 — 沙田中心商場第3層30D號舖

筲箕灣分行 — 筲箕灣道306-310號

上水分行 — 上水新豐路79-81號地下

上環分行及卓越理財中心 — 香港德輔道中293-301號粵海投資大廈地下A 舖

香港大學分行 — 薄扶林道香港大學邵仁枚樓地下

惠安苑分行 — 鰂魚涌英皇道1037號

油麻地卓越理財中心 — 九龍油麻地彌敦道525-543A號地下A舖及1樓101-104, 106舖

灣仔告士打道滙豐中小企中心 — 香港灣仔告士打道88號6樓

觀塘滙豐中小企中心 — 觀塘開源道71號王子大廈4樓

沙田滙豐中小企中心 — 新界沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517 室

上水滙豐中小企中心 — 新界上水龍琛路39號上水廣場16樓1613A-1617室