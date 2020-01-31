【一文睇清】各銀行暫停服務分行名單、營業時間變更

金管局於網頁發新聞稿，指收到銀行匯報，為加強對員工和客戶的保障，部分銀行分行須暫時關閉或縮短營業時間。根據銀行提供的信息，預計會有約兩成至三成銀行分行暫時關閉，其餘維持運作的分行中有部分會縮短營業時間，各銀行會盡快公布具體的營運安排。

中銀香港：49間分行暫停服務

中銀香港宣布，有49間分行將於2月1日 (星期六) 起暫停服務，直至另行通知。其他分行將維持正常服務，並繼續實施謹慎的預防措施。客戶如有查詢，可致電中銀香港客戶服務熱線39882388。暫停服務的分行名單：

滙豐：24個網點下周一起暫停服務

滙豐宣布，鑒於現時本港新型冠狀病毒疫情不斷變化，為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全，旗下24個服務網點將由下周一（2月3日）起暫停服務，直至另行通知。暫停服務的網點名單：

恒生：31個網點暫時停止服務 星期六服務時間縮短

恒生銀行宣布，為預防新型冠狀病毒，由明天(2月1日)起，恒生銀行所有分行於星期六會較原定時間提前一至兩小時關門，服務時間更改為上午9時至中午12時，直至另行通知。恒生亦正安排18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心分階段於2月5日或之前暫時停止服務。相關詳情稍後將上載於恒生網址www.hangseng.com。建議客戶可前往恒生其他網點，或使用恒生 e-Banking、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線 (個人客戶:28220228 / 商業客戶:2198 8000)。

東亞：暫停20間分行服務

東亞銀行宣布，明日起暫停20間分行服務，直至另行通知。有關分行的自動櫃員機期間亦會停止服務，但於全港各區共有200部自動櫃員機不受影響。東亞建議客戶可使用銀通網絡的其他自動櫃員機，亦可考慮使用網上及電話銀行服務、手機應用程式，或其他52間維持正常服務的分行，處理帳戶事宜。暫停服務的分行名單：

大新：暫時更改全線分行營業時間

大新銀行宣佈，由2月1日至8日暫時更改全線分行的營業時間。星期六營業時間會改為上午10時至下午1時，星期一至五營業時間會改為上午10時至下午3時。公司指，會密切監察所有員工的健康狀況，並確保為客戶及員工提供健康的分行及辦公室環境。建議客戶如需處理賬戶事宜,可使用本行之電話理財服務、網上及流動理財服務，或致電客戶服務熱線 2828 8000 查詢。

建行(亞洲)：暫停部份分行服務

建行(亞洲)宣布，由 2020 年2月1日(星期六)起暫停部份分行服務，直至另行通知。客戶可前往就近分行，或透過「網上銀行」及「電話銀行」，繼續使用銀行服務。客戶如有查詢，可致電客戶服務熱線2779 5533或瀏覽該行網頁www.asia.ccb.com。暫停服務的分行名單：

集友：調整營業時間

集友銀行表示，由下周一(3日)起調整全線分行網點的營業時間，有關調整維持至2月7日。周一至周五由上午9時至下午3時，周六維持不變。

招商永隆：10間分行暫停營業

招商永隆銀行宣布，其下10間分行由2月3日(一)起將暫停營業直至另行通知，以保障員工及客戶健康與安全。其他分行已由1月31日起暫時更改營業時間，直至另行通知。本行建議客戶選擇以下電子途徑使用本行的銀行服務，如有任何查詢，可致電該行客戶服務熱線:23095555。

銀行公會：就銀行的臨時安排 希望市民予以諒解

香港銀行公會表示，銀行會作出適切的應變安排，並致力維持正常的銀行服務。就銀行因應目前特殊公共衛生情況的臨時安排，銀行公會希望市民予以諒解。有關銀行分行服務安排的調整，市民可查閲相關銀行或銀行公會網頁，或致電銀行熱線查詢。銀行公會亦建議市民透過手機、網上或電話銀行等電子渠道使用銀行服務。

金管局：將密切留意疫情的發展

金管局建議，銀行客戶在前往分行前先透過銀行網站或客戶服務熱綫了解有關分行是否開放。金管局將密切留意疫情的發展，並與銀行保持緊密溝通，銀行會不斷檢視是否需要進一步調整銀行分行營運安排。