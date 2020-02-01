疫情「襲」美股　道指重挫逾600點　高盛警告美經濟恐亦受衝擊

武漢新型肺炎全球爆發，投資者愈益擔憂疫情對經濟構成的潛在衝擊，拖累美國股市1月31日大跌。

美股周五﹙13日﹚收市，道指大跌603點或2.09%，收報28246.03點，迎來去年8月以來最差的一天；標普500指數收報3225.52點，較上一交易日下跌59點或1.77%；納指收報9150.94點，較上一交易日下跌148點1.59%。

武漢新型肺炎全球爆發，拖累蘋果公司周五大瀉逾4%。﹙資料圖片﹚

蘋果大瀉4.43%

標普11 大板塊之中，僅非必需消費品板塊呈強，能源、資訊科技及工業則成重災區，分別挫3.19%、2.72%及2.29%。

美國三大航空公司停飛美中往返航班，拖累股價大瀉，聯合航空挫3.79%；美國航空挫3.17%；達美航空挫2.38%。半導體板塊一樣暴跌，英特爾大跌 3.82%；Nvidia 跌 3.82%；AMD 大跌3.65%；美光大跌3.53%；高通大跌 2.81%。

科網股方面，對中國曝險較深的蘋果公司，蘋果股價大跌 4.43%，創去年8月以來最差表現，成道指大跌元凶之一。另外，臉書大跌3.64%，Alphabet挫0.76%，但季績亮麗的亞馬遜逆市大升，全日漲逾7%。

值得一提，經濟寒暑表之一的重型機械製造商卡特彼勒，也大跌2.97%。公司上季收入遜色，行政總裁 Jim Umpleby預計全球經濟不確定性將在2020年持續，並為公司客戶帶來銷售壓力。

分析擔憂武漢新型肺炎，不但拖累中國經濟，也對美國經濟構成影響。﹙資料圖片﹚

美首季經濟增長 恐損失0.4個百分點

投資者悲觀情緒，不無原因。隨著武漢肺炎疫情擴散，市場擔憂中國經濟增長動力再減。野村首席中國經濟學家陸挺預料，內地製造業和服務業 PMI 將在 2 月、3 月重挫，疫情恐進一步降低內需，限制了即將推出的寬鬆政策效果。高盛亞太區首席經濟學家 Andrew Tilton 更索性將中國首季 GDP 增長預測，由原來的5.6%降至4%；全年增長預測也減至5.5%。

另一邊廂，全球最大經濟體美國，可能也無法倖免於新型冠狀病毒帶來的衝擊。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 及其團隊預估，隨著武漢新型肺炎爆發，將導致自中國的遊客數量減少以及對中國的出口放慢，第一季度美國經濟增長將因此損失0.4個百分點，大幅低於此前預期的 2% 增速。Hatzius 又警告，如果有關肺炎的新聞報道，導致更強烈的避險情緒，人們旅遊、購物以及通勤活動可能遭受更大的打擊，又或者出現金融狀況持續收緊。

油價1月瀉近16%，表現慘烈。﹙資料圖片﹚

油價或下許每桶50美元

事實上，武漢肺炎疫情持續，投資者憂慮原油需求受到衝擊。紐約3月期油收市跌1.1%，每桶報51.56美元，為去年8月7日以來最低。紐約期油1月已累跌15.6%，幅度慘烈。

在憂慮經濟受挫下，國際油價也偏軟。本周累計，紐約期油跌4.9%，1月累計跌幅為15.6%，為去年5月以來最差。FXTM 資深研究分析師Lukman Otunuga 表示，隨著市場益發擔憂武漢肺炎病毒的擴散情形，恐拖累對原油的需求，可能拖累油價向下試每桶50美元。

截至週五 (31 日) 全球武漢肺炎確診病例已近萬，隨著疫情延燒，世界衛生組織 (WHO) 週四 (30 日) 宣布武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」。