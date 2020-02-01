【武漢肺炎】卓悅今日4間指定分店售日本口罩　中午12時起發售

武漢肺炎疲情持續惡化，「一罩難求」，但今日不少零售商傳來好消息。除莎莎﹙0178﹚、日本城外，卓悅﹙0653﹚同時於官方facebook宣布，今日於4間指定分店發售日本ZODIAC三層口罩，每人限買1盒﹙一盒50個﹚。

公司指，由於貨量有限，只能於今日﹙2月1日﹚中午12時起於指定4間分店發售，並繼續以「良心價」65元一盒發售，每人限買1盒。

卓悅補充，先排隊再攞籌，一人一籌，而派籌時間視乎貨到而定。指定4間卓悅分店如下，合共售3,560盒。

1) 尖沙咀重慶大廈地下 (共620盒)

2) 旺角弼街69號 (共980盒)

3) 旺角彌敦道688號旺角中心一期地下 (共980盒)

4) 銅鑼灣渣甸坊5號 (共980盒)

日本城︰今售6500盒3M口罩﹙點擊入文﹚

另外，國際家居零售（1373）旗下日本城也於官方facebook宣布有新一批口罩到港，共約6,500盒，並將於今日﹙2月1日﹚在11間日本城分店發售。

莎莎︰30間指定分店今售韓國口罩﹙點擊入文﹚

另外，莎莎﹙0178﹚最新於官方facebook宣布，今日﹙2月1日﹚於指定30間分店發售韓國品牌的口罩，每間分店貨量約300包﹙每包5片﹚，每間分店派籌約150個。