【武漢肺炎】A股開盤在即　消息指官方連夜叫停沽空業務

消息稱，北京時間2月2日晚間，中國證監會對多家券商下發通知，要求2020年2月3日起暫停融券賣出業務，即停止沽空。

綜合媒體2月3日報道，緊隨監管暫停期貨夜盤交易之後，數家券商表示接到監管通知，2月3日起暫停融券賣出業務，並控制融券業務新增規模。

有大型券商人士表示，沒有收到監管通知的券商很可能也將陸續接到通知，但由於融券業務體量不大，限制規模對市場影響不大；在目前的市場環境下，即使沒有通知，券商也會主動控制做空行為。

目前市場上傳言的監管通知有多個版本，有券商人士分析到，因為是口頭傳達通知，各家券商理解不同，所以各家做法有所差異，但是監管的口徑應該是基本一致的，主要是讓券商控制融券業務規模。

中國A股面臨沉重拋壓。（VCG）

由於新型肺炎疫情，給中國A股市場帶來了一定的不確定性，但中國證監會呵護市場的意圖非常明顯。就在2月2日，證監會相關負責人表示，對於開市後A股市場可能出現的異動，有關部門將保持高度警惕，堅持底線思維，出台和研究對衝工具，緩解市場恐慌情緒。自2020年2月3日當晚起暫停期貨夜盤交易，具體的恢復時間另行通知。

央行今逆回購1.2萬億

2月2日，中國央行發佈公告稱，為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行，2月3日將開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性按年多9,000億元。

提前一天「預告」公開市場操作，這種操作較為少見。中國央行提前公告，主要也是出於穩定2月3日金融市場開市後投資者預期。春節期間，儘管中國金融市場休市，但海外股市、大宗商品月、匯率等金融資產價格的「跌跌不休」，讓投資者對於2月3日開市後的國內金融市場表現「捏一把汗」。

新加坡A50期貨已跌8.49%

而籠罩在新型冠狀病毒疫情的A股終將在3日開市，面對美股、亞股、港股的普遍修正，A股的補跌壓力可謂是相當沉重。

以新加坡A50期貨觀察A股3日開盤後的補跌壓力，統計自1月24日至1月31日止，新加坡A50期貨共下跌了 8.49%。