【武漢肺炎】疫情對內地居民消費及企業生產投資　帶來挑戰

新型冠狀病毒疫情對經濟的影響很大，在此背景下中國監管接連發聲，給實體經濟和金融市場注入了「強心劑」。

新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續肆虐，對中國居民消費、企業生產投資帶來挑戰，有關各方積極行動起來共同應對，一場經濟保衛戰已經打響。

人行昨日（2月2日）稱，今日將開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應。同日，中國證監會相關負責人回應市場關切稱，3日股市開市是權衡各種因素的結果，並透露更多支持政策正在路上。當日晚間，中國財政部通知稱，對疫情防控重點保障企業貸款給予財政貼息支持。

在新型冠狀病毒疫情的陰影籠罩下，出行人數大幅減少。圖為，2020年1月26日，一名男子戴着口罩乘坐中國北京幾乎空無一人的地鐵列車。（AP）

《第一財經》報道稱，更多政策比如社保緩交及減免政策，也已被提上議事日程。北京暫定將1月、2月應繳社會保險費徵收期延長至3月底。

報道指出，人行此次大手筆釋放流動性，是此前五部委30大舉措的進一步體現。2月1日，中國央行、中國財政部、中國銀保監會、中國證監會、中國外匯局聯合出台《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》（下稱《通知》），部署金融支持防控肺炎疫情相關要求，共30項舉措。

《通知》指出，對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但受疫情影響暫遇困難的企業，特別是小微企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸；對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難的，可予以展期或續貸；通過適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響等。

同時，證監會將允許2019年財報等信息披露事項適當延期，適當放寬併購重組、債券發行等辦理時限，減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用。其中湖北省上市公司、掛牌公司2020年度上市年費和掛牌年費、期貨公司2020年度會費和席位費，都將免除。

疫情之下，消費和服務業首當其衝。恒大研究院在《疫情對中國經濟的影響分析與政策建議》中稱，餐飲、旅遊、電影、交運、教育培訓等行業衝擊最大。簡單估算，電影票房70億元人民幣（市場預測）+餐飲零售5,000億元人民幣（假設腰斬）+旅遊市場5,000億元人民幣（完全凍結），短短7天，僅這三個行業直接經濟損失就超過1萬億元人民幣，佔2019年一季度GDP21.8萬億元人民幣的4.6%，這還不包括其他行業。