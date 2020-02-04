人民幣兑美元匯率收復7關口

中國鼠年第二個交易日，人民幣兑美元匯率強勢收復「7」關口。業內人士認為，人民幣匯率受肺炎疫情衝擊僅是臨時性的。

人民幣在岸價以7.02開盤，隨後開始上揚，接連升破了7.02、7.01和7關口，最高升值至6.99，日內升值超過200個基點。

人民幣在岸價最新報7.0065，升150點子；離岸價最新報7.0055，升85點子。

每百港元兌人民幣最新報90.18。

中國肺炎疫情料對人民幣匯率衝擊有限。（新華社）

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率同樣走高，最高升值至7.0004。

中國外匯交易中心數據顯示，今日人民幣對美元中間價報6.9779，下調530點。

業內人士認為，人民幣匯率主要是受到了新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的衝擊，但這種衝擊是臨時性的。隨着疫情平復、影響消退，人民幣匯率壓力將減輕。

瑞銀最新發布的中國經濟透視報告指出，鑑於本次疫情衝擊是一次性的，隨着經濟活動恢復常態，預計2021年中國GDP增速將反彈。此外，儘管消費受到本次疫情的衝擊較大，但中國經濟再平衡、服務業佔整體經濟比重逐步上升、科技升級等長期趨勢不會改變。報告還認為，一系列因素會對人民幣匯率走穩起到支撐作用。