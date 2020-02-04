【武漢肺炎】美國經濟可從疫情中受惠？　諾獎得主這樣回答

1月30日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受福克斯商業新聞採訪，談及中國目前的疫情時表示，新型冠狀病毒的蔓延或會影響到美國企業的供應鏈，在美國企業需要考慮這一風險因素時，會加速一些就業機會回到美國。

中國官媒新華社2月1日發文稱，羅斯涉疫情不當言論遭廣泛抨擊。文章稱，作為商務部長，羅斯長期是特朗普（Donald Trump）政府「美國優先」政策的支持者，是特朗普政府內閣中的貿易「鷹派」，主導了包括反傾銷和反補貼調查、「232調查」、出口管制等在內的一系列貿易保護主義措施。

羅斯的這一言論在諾貝爾獎爾經濟學獎得主、紐約市立大學教授克魯格曼（Paul Krugman）看來有些荒謬。

克魯格曼1月30日在《紐約時報》發表文章稱，羅斯及其同事顯然並不明白，現代製造業不同於幾代人以前的製造業，不再是不同國家工業部門間的「直接競爭」。

克魯格曼表示，目前還不知道這種新型冠狀病毒與SARS相比到底威力如何。不過，可以確定的是，由於今天中國經濟的規模已經比17年前大了太多，此次疫情對全球經濟造成的影響將是17年前無法相比的。

製造業已出現大變化

克魯格曼進一步解釋說，如今大量進口商品都是「中間產品」，在一個全球價值鏈世界裏，任何干擾進口的東西，無論是關税還是病毒，都會增加生產成本，因此當前的疫情對美國沒有好處。

與上一個時代的製造業相比，現代製造業已經發生了很大變化。在過去，不同國家的製造業之間是直接的競爭關係。如今，全球價值鏈把各國的製造業連結在一起，一個國家進口的產品不僅包括直接消費品，還包括「中間品」，一個國家會用進口的「中間品」進行產品的下一步生產。在這樣的一個世界上，任何阻礙進口的因素（無論是關税還是冠狀病毒）都會增加生產成本，從而對進口國自身的製造業造成傷害。

如果新型冠狀病毒導致的肺炎疫情對中國製造業造成嚴重打擊，屆時美國經濟受到的負面影響將與特朗普發動的貿易戰的最壞影響相當。而在中美貿易戰這個問題上，可以明確兩點：首先，貿易戰沒有給美國經濟帶來任何好處；其次，特朗普政府至今仍不明白為何貿易戰沒有給美國經濟帶來任何好處。