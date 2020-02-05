【武漢肺炎】世銀行長：疫情屬公共衛生挑戰　全球續保持協調行動

世界銀行行長表示，世界銀行集團時刻準備支持中國政府遏制病毒蔓延的努力。

《新京報》昨日（4日）報道，世界銀行行長戴維·馬爾帕斯（David Malpass）近日發佈聲明表示，對中國應對新型冠狀病毒表示支持，團隊已經在與政府有關部門討論可以採取哪些方式支持中國和中國人民。

「我想就中國發生新型冠狀病毒疫情所遭受的損失，對中國政府和中國人民表示同情。這是中國以及世界其他地區遭遇的一次嚴峻的公共衛生挑戰，要求中國國內以及全世界繼續協調行動和保持透明度。」戴維·馬爾帕斯表示。

國際機構認可中國應對新型冠狀病毒疫情的反應速度。（AP）

「我們的團隊已經在與政府有關部門討論可以採取哪些方式支持中國和中國人民。我們馬上可以提供的支持包括，比如疫情監測、食品安全和危機應對的技術援助，管理類似危機的國際經驗分享，以及疫情對中國經濟的影響分析。從中期來看，我們可以共同努力進一步加強中國應對公共衛生緊急事件的韌性，從此次緊急事件中汲取經驗，並同世界其他國家分享這些經驗。」戴維·馬爾帕斯表示，在這一具有挑戰性的時刻，世界銀行集團與中國人民站在一起。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周一（3日）表示，對受到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響的中國人民表示誠摯慰問，支持最近一段時間以來中國政府應對疫情所作的努力，並對中國經濟繼續展現極強的韌性充滿信心。