【武漢肺炎】明日起暫停廣州及重慶航線　國泰收市升1%

國泰航空（0293）及港龍航空宣布，因應香港政府就新型冠狀病毒推行的緊急級別應變措施，由2020年1月30日起至3月底，將會逐步減少來往香港及內地航班50%或更多的運力。

國泰股價今日輕微反彈，收報9.89元，升約1%。

另外，港龍已取消於今年2月2日至3月28日往返杭州、寧波、溫州、三亞及海口的航班，即時生效（2月8日往返海口的航班將如常服務），另外，往來廣州及重慶的航班將於2月5日至3月28日期間暫停服務。公司將協助受影響乘客提供協助。

消息：再削北京、上海航班

《香港01》接獲消息指，國泰航空正內部研究，再削減北京、上海、廈門及成都的航班，同時北京的航班亦會削減至每日2班，上海浦東、虹橋、廈門則會減至一班。而飛往成都的航班則會減至每星期4班。據了解，國泰亦打算由2月10日開始，停飛往北京及浦東的航班，惟仍有待與相關部門商討，料最快明天會公布。

國泰指，航班安排會在未來48小時逐步更新，由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之費用，此項特別豁免適用於所有今年1月28日或以前經由全球辦事處發出，並於今年1月28日至3月31日，涉及內地並已確認機位之國泰及國泰港龍航空機票。