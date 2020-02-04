【收市總結】港股續反彈全日升319點　澳門賭場停運　濠賭股當災

武漢肺炎疫情持續惡化，香港已錄得首宗死亡個案，澳門確診個案已達到10宗，澳門特首賀一誠在中午時更宣布，賭場將停止營運半個月，以防疫情擴散，濠賭股紛紛下挫。不過相關消息並無對大市表現帶來影響，港股更一度收復26700點，全日升幅為319點。

恒生指數收市報26675點，國企指數收市報10435點，升167點，成交額為1358.55億元。

澳門政府宣布賭場即將停止營業半個月，金沙中國（1928）跌2%，收市報37.25元，永利澳門（1128）曾見1個月新低，收市報16.5元，澳博控股（0880）跌0.9%，收市報8.8元，銀河娛樂（0027）跌2.3%，收市報51.9元，美高梅中國（2282）跌2.2%，收市報10.72元。

不過重磅股騰訊控股（0700）表現斑想，足以抵銷濠賭股表現，騰訊收市報393元，升3.4%。其他科技股亦有理想表現，阿里巴巴（9988）升4%，收市報213.2元，美團點評（3690）升1.5%，收市報101元。

手機設備股表現強勁，舜宇光學（2382）升4.8%，收市報134.6元，瑞聲科技（2018）升0.6%，收市報57.4元，信利國際（0732）升4.9%，收市報1.08元，通達集團（0698）升4.7%，收市報0.89元。

內房股﹑地產股及內險股紛紛上揚，中國平安（2318）升2.1%，收市報89.4元。

張智威看好阿里及美團

信誠證券聯席董事張智威認為，武漢肺炎持續，投資者短期內應要避開內地零售及餐飲股，例如海底撈﹙6862﹚和九毛九（9922）均要關店，投資者暫時不宜沾手；惟藥股是借勢炒上，「暫時未有疫苗是救到，就算疫苗是在研發階段，何時面世及用甚麼價位推出市場仍是疑問，中央政府一定不會讓藥廠賣到好貴，所以要小心。」疫情肆虐下，內地居民減少外出，將會有利線上網購業務公司的生意，如阿里及美團。