置富趙宇﹕疫情仍未完全反映　旗下商場已實施防疫措施

置富產業信託（0778）行政總裁趙宇稱，+WOO嘉湖一期翻新工程於2018年6月展開並已完工，耗資1.5億元，出租率達96.2%。至於+WOO嘉湖二期的資產增值措施目前正處於規劃階段，暫未有耗資預算。

新型肺炎仍然在本港社區蔓延，對於未來會否幫助商戶例如減租，趙宇稱武漢肺炎疫情的影響暫時仍未完全反映，相信租金會以不同行業營運狀況而定。她補充，為應對疫情發展，商場已實施一系列防疫措施，包括消毒清潔，以及向前線員工提供指引。

本港最新零售銷售貨值再挫19.4%，趙宇表示集團去年下半年出租率表現不錯，對前景維持審慎樂觀。

零售市道短期面對負面影響

置富指，去年下半年持續的全港性示威活動，廣泛地影響了商場的營運，在這困難時期，已加大市場推廣力度，以刺激旗下商場消費，並投入更多資源協助受影響的租戶盡快恢復營業。

截至去年底，物業組合出租率站穩在96.9%，2018年年底為93.1%，2019年6月底為97.4%。截至去年底，續租率維持77%，但下半年新訂立租約租金受零售市場疲弱拖累，整體物業組合續租租金調升率略為放緩至7.2%。

對於未來展望，置富指出，儘管中美貿易關係可能暫時趨於穩定，唯往後發展仍存在不確定性。新型冠狀病毒、本地社會事件及中國經濟增長放緩將於短期內對零售市場帶來負面影響，並對就業市場造成壓力。

由於租戶的負擔能力被削弱，普遍會延緩訂立較長期租約及業務擴充計劃。業主難免要承受減租壓力，這無疑會影響短期內租金的增長前景。公司將繼續積極的資產管理，透過資產增值措施為置富Malls增值並及審慎尋求收購機會