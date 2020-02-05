【武漢肺炎】疫情下提前復工　江蘇紡織廠老闆被拘留5天

武漢肺炎確診個案仍在增加，各地方政府紛紛公布了延期復工的通知，江蘇省一家企業因違反規定被處罰。

據《21世紀經濟報道》周二（4日）報道，2月1日下午，中國江蘇省南通市通州區東社鎮政府工作人員，對通州區東社鎮五馬路村的一家紡織廠進行檢查時，發現該廠內有何某、楊某、紀某三名員工提前復工正在車間趕製貨物，後鎮政府工作人員將該線索移交東社派出所。

派出所民警調查了解，該三名員工是在負責該廠車間生產的負責人喻某的要求下提前復工的。喻某明知有延遲企業復工的相關通知，但因年前有一批貨物沒有做完，所以叫了部分工人復工希望可以早點趕製完工，涉嫌違反了《江蘇省人民政府辦公廳關於延遲企業復工的通知》。

在新型冠病毒肺炎的陰影籠罩下，中國各地人流稀少。（AP）

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十條第一款第一項 ，2月2日，喻某因拒不執行緊急狀態下的決定、命令被通州區公安局處以行政拘留5日的處罰。

這也是中國首例，在新型冠狀病毒疫情下因為提前復工，被行政拘留的案例。

截至2月4日24時，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例24,324例（海南省核減1例），現有重症病例3,219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院病例892例（海南省、湖北省各核減1例），現有疑似病例23,260例。目前累計追蹤到密切接觸者252,154人，當日解除醫學觀察18,457人，現有185,555人正在接受醫學觀察。累計收到港澳台地區通報確診病例39例：香港18例（死亡1例），澳門10例，台灣11例。