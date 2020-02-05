【香港經濟】1月PMI回升至46.8　企業對嚴峻經濟狀況感憂慮

香港經濟動力持續疲弱。經季節調整後，IHS Markit香港特區採購經理指數﹙PMI﹚由12月的42.1 升至 46.8，但仍處於50盛衰線之下，顯示私營經濟的景氣度繼續下跌，跌速則為去年年中以來最慢。

企業仍不看好經營前景

1 月份數據顯示，多個主要單項指標的跌勢已見緩和。新訂單、產出、出口、投入品採購量的跌幅皆見回落，而就業數據則靠穩。企業表示, 根本需求疲軟、貿易緊張、競爭壓力、嚴峻的經濟狀況等因素，繼續衝擊 1 月份銷售。 新增工作量已連續22個月萎縮，惟是月降幅已跌至6月份以來最慢。

至於經營前景，企業仍不看好；業者因持續的政治事件、嚴峻的經濟狀況和貿易爭端而感到憂慮。

全年GDP料收縮0.4%

IHS Markit 首席經濟師Pollyanna De Lima 表示最新的採購經理指數雖然顯示，持久的政治動盪繼續影響香港私營企業的經濟表現，但銷售、產出與投入品採購的跌速放緩，則尚算些許安慰。不少企業都迴避向員工開刀，使就業保持穩定，這點也值得鼓舞。

整體開支進一步下降，為企業帶來了喘息機會，得以藉折扣策略催谷銷售。但令人憂慮的是，企業仍未看好未來一年的業務前景；若干業者相信政治逆風、社會動盪和貿易爭端，將繼續衝擊產出增長。IHS Markit 預測，2020 年全年 GDP 收縮 0.4%。