【武漢肺炎】疫情對保險業衝擊巨大？　瑞銀證券分析派定心丸

新型冠狀病毒肺炎在內地大爆發，投資者其中一個焦點是，相關賠付個案對保險行業的影響。

瑞銀證券發佈最新保險行業研究報告指，據該行情景分析顯示，就算確診的案例是當年沙士的30倍，給保險企業帶來的賠付對當年盈利的影響也不會超過1%。

報告解釋，市面上銷售的重疾險種包含的重疾種類中不直接包含新型冠狀病毒疫情，因此不會產生直接的賠付。另外，對於健康險來說，確診後大部分的保險賠付會由政府承擔，財政部，衛生健康委1月25日出台政策，對於確診患者的費用，在基本醫保，大病保險，醫療救助支付後，個人負擔部分由中央和地方財政補助。

同時，保險公司最直接需要賠付是以死亡為賠付條件的定期壽險和終身壽險，而由於本次疫情相對較低的死亡率，我們認為所產生的賠付有限。

短期影響新業務銷售及權益投資

報告補充，此次新型冠狀病毒肺炎短期會影響新業務銷售以及權益投資；在新業務銷售端，由於此次的疫情，假期延長，外出活動時間減少，以及隔離措施，代理人在培訓，展業，簽單等方面受到非常大的限制，因此短期會影響保險公司的增員以及新業務的銷售；在投資端，A股的下跌會負面影響險企業的權益投資。

2017年中國有全亞洲最大的保障缺口8,000億美元，遠遠高於排名亞洲第二的印度3,600億美元左右； 我們認為其中原因之一是居民沒有受到充足的保險保障方面的培訓（以前代理人更傾向銷售理財類保險）；該行認為此次的疫情能夠使得居民提高風險方面的意識，增加對保險的配置，從而加速縮小中國的保障缺口。