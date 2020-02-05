【收市總結】港股連升3日　全日升110點　醫藥及濠賭股彈升

撰文：張偉倫
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港股連升3日。美﹑中股市上揚，進一步改善投資者情緒，大市亦上揚，曾收復26900點。醫藥及濠賭股均有理想表現，為大市升勢帶來貢獻。
恒生指數收市報26786點，升110點；國企指數收市報10493點，升58點，成交額為1,337.8億元。
醫藥股今日表現理想，石藥集團（1093）升4.7%，收市報19.2元，中國生物製藥（1177）升0.5%，收市報11.14元，金斯瑞生物科技（1548）升1.3%，中午收市報19元，石四藥集團（2005）下午2時34分停牌，停牌前報7.59元，升3.4%。
科技股走勢個別，阿里巴巴（9988）升1.1%，收市報215.6元，美團點評（3690）跌1.5%，收市報99.5元，騰訊控股（0700）跌0.2%，收市報392.2元。
出口股亦上揚，申洲國際（2313）升3.3%，收市報109元，萬洲國際（0288）升3.2%，收市報7.69元，偉易達（0303）升0.5%，收市報68.4元。
濠賭股方面，銀河娛樂（0027）升2.1%，收市報53元，金沙中國（1928）升1.6%，收市報37.85元，永利澳門（1128）升2.5%，收市報16.92元。