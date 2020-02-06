【武漢肺炎】防控疫情中國開金融綠色通道　3企業共籌21億元人幣

在不到2天的時間內，有3家企業通過「綠色通道」順利完成債券發行工作流程，募集資金將用於支持企業做好中國疫情防控相關的藥品生產、醫院建設等方面用途。

據《中國證券時報》報道，從中國銀行間市場交易商協會（交易商協會）了解到，近日，交易商協會開通「綠色通道」，與疫情防控有關的企業，債務融資工具註冊發行流程大幅提速。

中國新型冠狀病毒疫情依然嚴峻。（AP）

報道稱，在中國人民銀行的統籌指導下，交易商協會第一時間建立服務疫情防控企業註冊發行的「綠色通道」，在不到48小時內幫助中國南山開發（集團）股份有限公司、珠海華發集團有限公司、四川科倫藥業股份有限公司完成工作流程，共計募集資金21億元（人民幣‧下同），為參與疫情防控的企業提供金融支持。其中珠海華發的10億元募集資金實現當天到賬，發行利率2.5%。債券發行得到浦發銀行、招商銀行、上海銀行等金融機構的大力支持，市場投資人積極參與金融支持疫情防控工作。

發行文件等公開信息顯示，首批通過「綠色通道」完成債務融資工具發行的3家企業，均參與或支援新型冠狀病毒感染的肺炎疫情阻擊戰，此次債券募集資金也與抗擊疫情各方面需求有密切關聯。

該報道指出，據業內人士介紹，首批三家企業發行的超短期融資券，都屬於非金融企業債務融資工具這一信用債品種。數據顯示，截至2019年底，債務融資工具市場已服務企業4,000餘家，債券存量11.5萬億元；2019年全年發行規模6.57萬億元，按年增長19.17%。